Jongste dochter Lori Loughlin toch nog lid van studentenvereniging

Ⓒ Hollanse Hoogte

Het nieuws dat beide dochters van Lori Loughlin, Olivia Jade en Isabella, uit hun studentenvereniging zijn gezet in verband met het studie fraudeschandaal blijkt niet te kloppen. De vereniging Kappa Kappa Gamma laat via een statement weten ’dat Isabella nog altijd actief lid is van de club’. Daarbij zou Olivia Jade niet weggestuurd zijn, maar heeft zij volgens het dispuut het proces om lid te worden nooit afgemaakt. Dit meldt Entertainment Tonight.