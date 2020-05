Geheime brieven Queen over omstreden ontslag moeten openbaar

In 1975 ontsloeg gouverneur-generaal John Kerr de Australische premier Gough Whitlam omdat hij niet wilde aftreden of verkiezingen wilde organiseren nadat hij een begrotingsvoorstel had verworpen. Kerr verving hem met oppositieleider Malcolm Fraser, wat voor een van de meest controversiële politieke gebeurtenissen in het land zorgde.

De brieven die de Queen aan haar Australische afgevaardigde stuurde zouden „persoonlijke en geheime correspondentie” bevatten. Ze werden in het Australische Nationale Archief opgeborgen en zouden eigenlijk pas in december 2027 openbaar gemaakt worden. Een verzoek van professor Jennifer Hocking om de brieven eerder in te zien werd in eerste instantie verworpen, maar vrijdag dus alsnog gehonoreerd door het hooggerechtshof.

Het is niet voor het eerst dat een Britse royal zijn of haar post openbaar moet maken. Vijf jaar geleden moest prins Charles de brieven die hij stuurde aan Britse ministers ook al openbaar maken van het hooggerechtshof.