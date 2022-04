Management Lil Kleine gooit ook Jaimie Vaes van website

Binnenland

Peter O. veroordeeld tot 18 maanden cel voor misbruik kleuter (4) op straat in Roden

Voor de rechtbank in Assen is zedenverdachte Peter O. (53) uit Roden donderdag veroordeeld tot achttien maanden celstraf (1,5 jaar) en tbs met voorwaarden. Justitie acht bewezen dat hij in juni 2020 een toen 4-jarig meisje misbruikte in het Drentse dorp Roden (Noordenveld). Ook had hij op een oude c...