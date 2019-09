De zorgen van Céline om gokverslaafde zoon

Céline Dion met haar zoon René-Charles in 2016. Wie hem vandaag de dag aan de pokertafel ziet (inzet), kan niet anders concluderen dat hij er een paar jaar geleden toch écht een stuk beter uitzag. Ⓒ foto bsr agency

Het is CÉLINE DION de afgelopen twee jaar totaal ontgaan dat haar achttienjarige zoon RENÉ-CHARLES ANGÉLIL langzaam maar zeker verslaafd is geraakt aan pokeren. Het was nota bene haar eigen man RENÉ die hem het spelletje leerde. Hoe heeft het zo uit de hand kunnen lopen..?