Komedie Award voor Jon van Eerd

De komedie is de vijftiende in een reeks over Harrie Vermeulen, een typetje van Van Eerd. Inmiddels heeft de komiek 750.000 kaartjes verkocht voor zijn voorstellingen. Sinds april van dit jaar trekt Van Eerd met Zo vader zo zoon door het land. Eerder kondigde hij al aan dat dit stuk de laatste is waarin hij in de huid kruipt van Vermeulen. Van Eerd wil niet in herhalingen vallen, zei hij.

Van Duin vindt het meer dan terecht dat de award naar Van Eerd ging, zo zei hij in het Zaantheater. De acteur speelt en schrijft de voorstellingen zelf en produceert ze met zijn eigen bedrijf. „Je moet er moed voor hebben om in het theatervak te investeren en je nek uit te steken”, zei Van Duin. „Aan de bezoekersaantallen zie je dat het publiek hem trouw is en zijn lef waardeert.”