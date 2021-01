ZIEN: man Tanya Roberts hoort dat ze nog in leven is

O’Brien kreeg het nieuws tijdens een interview met Inside Edition te horen. Hij werd gebeld door het ziekenhuis. „Je vertelt me dat ze nog leeft?!”, was zijn eerste reactie. Vervolgens barstte hij in tranen uit.

Familieleden van Tanya Roberts waren urenlang in de veronderstelling dat ze was overleden. Lance had hen laten weten dat de actrice in het ziekenhuis was gestorven. Maandag bleek echter dat de 65-jarige nog leeft. Het lijkt erop dat Lance tijdens een bezoek aan het ziekenhuis zondag ten onrechte heeft geconcludeerd dat hij haar had zien sterven toen ze haar ogen dicht deed. Ziekenhuismedewerkers lieten hem weten dat het nieuws over haar dood niet klopte.

Bekijk ook: Ook familie dacht dat Tanya Roberts overleden was

Het is niet bekend hoe het nu gaat met de actrice. Roberts belandde op kerstavond in het ziekenhuis nadat ze was ingestort na een wandeling met haar honden.