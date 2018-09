Kindje redt Peter Jan tijdelijk van huisuitzetting

Voor de zoveelste keer heeft Peter Jan Rens (64) zich niet gehouden aan de gemaakte afspraken, waardoor zijn huisbaas zich eigenlijk aan het door hemzelf gestelde ultimatum zou moeten houden, en Peter Jan vandaag uit zijn huis in Maurik zou moeten zetten.

De enige reden waarom hij dat vandaag niet doet, is dat Peter Jan een kindje van één jaar heeft, Djelisa, die ook in het huis woont. Het is aan de medemenselijkheid van de huisbaas te danken dat de onverbeterlijke Rens wéér respijt krijgt.

Er zijn echter grenzen, ook voor de huisbaas. Het betekent niet dat Meneer Kaktus straffeloos door kan blijven gaan met voor niets wonen in de fraaie halfvrijstaande woning met uitzicht over de weilanden.

Hij heeft nu een nieuw ultimatum gekregen. Dat verloopt op 6 oktober, en als hij dan niet betaalt, is het echt over en uit en zal Rens de woning daadwerkelijk met zijn gezin moeten verlaten. De schuld aan de huisbaas blijft dan uiteraard bestaan en zal hoe dan ook afbetaald moeten worden.