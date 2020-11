Zwangere Romee Strijd uit de kleren

Voor een fotoshoot in het magazine dsection poseert ze volledig naakt en laat ze trots haar zwangere lichaam zien. Strijd is duidelijk content met het resultaat en deelt de intieme foto’s op sociale media.

Het model maakte eind mei bekend dat ze in verwachting is. Ruim twee weken geleden liet ze weten eindelijk geen last meer te hebben van pijn aan haar bekken. „Ik ben blij dat het nu goed gaat. Hopelijk blijft het zo tot het eind, want het aftellen is begonnen”, zo verklaarde ze. „Ik voel me goed, en de baby groeit goed. Ik kan niet wachten tot ze er is.”

Strijd en haar man Laurens van Leeuwen (de zoon van EO-presentator Bert van Leeuwen), die al sinds hun tienerjaren samen zijn, gaven elkaar in 2018 in het geheim het jawoord.