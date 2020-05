BZV-John gelukkig in de liefde

Hoewel hij aanvankelijk dacht alleen mooie vriendschappen te hebben overgehouden aan zijn deelname, blijkt later dat hij toch meer is gaan voelen voor Marlies. „Ze is in mijn hoofd blijven zingen, zeg maar. Ondanks dat ik met een ander persoon aan het daten was. Op een gegeven moment liep alles spaak en daar baalde ik goed van. Ik heb even wat rust ingebouwd en toen dacht ik: ’Ik moet de stoute schoenen toch maar eens aantrekken’, vertelt John in een interview op de website van Boer zoekt Vrouw.

Bekijk ook: Deze boeren bleven ook met lege handen achter

Wat hij het leukste aan Marlies vindt? „Dat het ook zo'n lekker buitenmens is. Wandelen en fietsen, daar hou ik ook wel van. Dat heeft Marlies ook wel een beetje. Tot op heden vullen wij elkaar wel goed aan. Dat verbaasde mij ook wel een beetje.”

Ondanks dat ze het rustig aan willen doen, staat het eerste tripje al gepland. Marlies en John gaan binnenkort een paar dagen naar Ameland. Op de vraag of er verder nog toekomstplannen zijn, geeft het nieuwbakken stel aan alleen gesprekken te hebben over de nabije toekomst. „We hebben wel gezegd: ’Eerst aan elkaar wennen’. Wel dat we er serieus instaan maar dat we ook wel de tijd ervoor nemen”, aldus Marlies.