’Dora and the lost city of gold’ ✭✭✭

Na een paar minuten met knipogen naar de animatieserie, springt dit komische avontuur tien jaar vooruit in de tijd. De Peruaanse Dora is slechts deels een moderne tiener geworden. Ze maakt vlogs in de jungle met haar aapje Boots, maar wanneer ze naar neef Diego in de VS moet verhuizen, blijkt ze weinig te snappen van het Amerikaanse leven.

In Mean girls-achtige scènes zien we hoe Dora (een energieke Isabela Moner) hopeloos naïef het middelbare schoolleven verkent. Dat sociale ongemak is echter van korte duur, want Dora wordt samen met Diego en twee andere klasgenoten naar de rimboe ontvoerd. Waar zij zich natuurlijk als een vis in het water voelt.

Een prima opzet om tieners mee te krijgen in een komisch avontuur, waarbij Dora onder meer vrolijk zingend uitlegt hoe je in het bos moet poepen. Spijtig genoeg blijft de humor altijd op datzelfde niveau steken, bijvoorbeeld met drijfzand dat scheetgeluiden maakt („Ik heb chili con carne gegeten, ha ha!”). De digitale animatie die Boots en de vos Swiper tot leven had moeten brengen, laat intussen te wensen over. Misschien dat regisseur James Bobin (Muppets most wanted) zijn publiek toch iets te laag heeft ingeschat.