Ⓒ RTL

Eindelijk zitten de blind auditions erop bij The voice of Holland. De afgelopen acht weken is er heel veel talent voorbijgekomen, met vrijdagavond als hoogtepunt een zanger waar zelfs Anouk emotioneel van werd. En weer is er een uitgelekte ruzie. Ali B zei daar niets meer over kwijt te willen, maar hield die belofte helaas niet.