Koningin Elizabeth leeft mee met de Bahama’s

„Prins Philip en ik zijn geschokt en bedroefd om te horen over het vernietigende effect van orkaan Dorian”, schrijft het Britse koningshuis. „We leven mee met de families en vrienden van de mensen die overleden zijn als gevolg van het natuurgeweld. Mijn gedachten en gebeden gaan naar zij van wie het huis en bezit is vernietigd. En ik betuig mijn dankbaarheid aan de hulpverleners en vrijwilligers die helpen bij de reddingsoperaties.”

Dorian trok de afgelopen dagen langzaam over de Bahama’s. De orkaan zet nu koers naar de VS, maar is wel in kracht afgenomen.