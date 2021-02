Make-upshow voor Roxeanne Hazes en Nikkie de Jager

In Glow up: The Next Dutch Make-Up Star nemen tien veelbelovende make-uptalenten het tegen elkaar op in een spannende competitie. Iedere aflevering moeten zij zichzelf opnieuw bewijzen en de mooiste, meest bijzondere en technisch uitdagende make-upcreaties laten zien.

De presentatie van de nieuwe show zal in handen zijn van Roxeanne Hazes. Het werk van de deelnemers wordt beoordeeld door make-upartiesten Nikkie de Jager en Pernell Kusmus, die iedere aflevering worden bijgestaan door een wisselend gastjurylid, passend bij het thema van die week

Het is voor Roxeanne de eerste keer dat zij aan de slag gaat als presentatrice. Wie de juryleden zijn, wordt later bekendgemaakt.