Songfestivaltafeltje Måneskin mocht niet worden schoongemaakt

„Dat tafeltje werd opeens zeg maar mijn ’key focus’. Ik moest en zou het hebben”, aldus Van Vught. „Daar mocht geen schoonmaker langs. Niemand mocht die tafel gaan opruimen. Die tafel moest veiliggesteld worden.”

De vier presentatoren Chantal Janzen, Jan Smit, Edsilia Rombley en Nikkie de Jager kregen de opdracht van hogerhand niet over het incident te praten in de media. „We gingen naar boven en ze zeiden: jullie zitten zo bij Op1 allemaal maar ga niet beginnen over de coke of over Italië. En ik dacht: wat?!”, keek Janzen terug. Ook De Jager kon het niet geloven. „Ik zei: nou je kan veel in deze ruimte doen maar coke snuiven is daar niet een van.”

Drugstest

De Jager bleek uiteindelijk ook gelijk te hebben. David deed na de ophef die ontstond over zijn vermeende drugsgebruik een drugstest en die bleek negatief.

De zanger van de Italiaanse rockgroep leek in de zogenoemde ’green room’ coke te snuiven. Toen hij in beeld was boog hij toevallig net voorover naar de tafel en maakte een snuivende beweging. Het filmpje werd veel gedeeld op sociale media. De zanger verklaarde zelf dat er een glas was gebroken bij de tafel en dat hij dat aan het opruimen was.