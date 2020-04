SXSW aangeklaagd voor niet terugbetalen tickets

De organisator van het festival biedt tickethouders geen geld retour, maar gratis kaartjes voor het festival in 2021, 2022 of 2023 en 50 procent korting als de gedupeerden in deze jaren voor een tweede keer terug willen komen. Daar nemen de aanklagers geen genoegen mee; ze slepen SXSW voor de rechter wegens contractbreuk en ongerechtvaardigde verrijking. De twee hebben een zogenoemde class action suit opgestart, waardoor meer mensen zich bij de aanklacht kunnen aansluiten.

Een woordvoerder van het festival laat in een reactie aan Billboard weten dat de organisatie vanwege de enorme kostenpost van het geannuleerde evenement niet in staat is tickethouders hun geld terug te geven en wijst op de voorwaarden van de kaartjes, waarin is opgenomen dat bezoekers onder geen omstandigheden hun geld terugkrijgen. „We zouden willen dat we meer konden doen, maar we hebben ons best gedaan om het zo goed mogelijk op te lossen door uitstel van de gekochte kaartjes in 2020 aan te bieden.”

Tech-, muziek- en mediafestival SXSW wordt sinds 1987 gehouden en trok de afgelopen jaren ruim 200.000 bezoekers.