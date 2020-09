Wéér problemen nieuw gebit Dave Roelvink

Er is opnieuw een stuk van zijn voortand afgebroken. Dinsdagavond deelde Dave de beelden in zijn Instagram Stories. „Ow, ow, ow, weer stuk”, schrijft hij erbij.

Ⓒ Instagram Stories

Drie weken geleden brak er een stuk van zijn andere voortand. Dat gebeurde tijdens het eten van een broodje.

Dave liet in Turkije zijn tanden voorzien van facings, met als resultaat dat zijn gebit nu spierwit is. Hij koos voor Turkije omdat de behandelingen daar een stuk goedkoper zijn dan in Nederland.