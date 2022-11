Gedragen paar sandalen van Steve Jobs levert recordbedrag op

De bruine Birckenstock-sandalen zou Jobs regelmatig gedragen hebben toen hij in 1976 Apple oprichtte. Dit heeft hij gedaan in het huis van zijn ouders in Californië, wat in 2018 tot historisch erfgoed is benoemd.

Het bedrag wat de sandalen hebben opgeleverd, is veel meer dan wat het veilinghuis had verwacht. Zij dachten dat het paar voor zo’n 60.000 dollar geveild zou worden. Volgens Juliens Auctions waren in de zool nog de afdruk van de voeten van Steve Jobs te zien.

Steve overleed op 5 oktober 2011 aan de gevolgen van alvleesklierkanker.

Kapotgeslagen gitaar

Afgelopen zondag werd er nog een bijzonder item geveild: een door Kurt Cobain kapotgeslagen gitaar. Hiermee stond de Nirvana-zanger in 1989 mee op het podium. De gitaar leverde maar liefst 486.000 dollar (467.000 euro) op.

De gitaar in kwestie is een elektrische Fender Mustang uit 1973. De opbrengst was van tevoren geschat op rond de 200.000 dollar. Cobain heeft er in 1989 twee avonden op gespeeld tijdens concerten in de Verenigde Staten, tijdens zijn eerste Amerikaanse tournee.

