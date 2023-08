Tien jaar cel voor Tory Lanez om beschieten Megan Thee Stallion

Daystar Peterson, zoals de Canadese rapper echt heet, werd in december door een jury al schuldig bevonden aan het beschieten en verwonden van zijn collega-rapper. De openbare aanklagers hadden dertien jaar cel tegen de 31-jarige rapper geëist.

Het incident gebeurde in 2020. Megan Pete, de geboortenaam van Megan Thee Stallion, was samen met Lanez en een paar anderen weggereden bij een feestje in de Hollywood Hills. Tijdens de rit brak ruzie uit, waarop Pete uit de auto stapte. Tijdens het proces verklaarde ze dat Lanez een pistool op haar richtte en op haar voeten schoot. Kort daarvoor zou Lanez hebben geroepen dat ze moest „dansen.” Megan moest daarna naar het ziekenhuis om geopereerd te worden.

Onschuldig

Lanez heeft steeds gezegd onschuldig te zijn. Hij rapte ook onder meer op zijn album Daystar over het voorval, waarin hij stelde het niet gedaan te hebben. Ook Megan Thee Stallion maakte een nummer, getiteld Shots Fired, waarin ze verwees naar het incident.

De 28-jarige Megan Thee Stallion is bekend van hits als Savage en WAP. De Amerikaanse won tot nu toe drie Grammy’s, waaronder een voor beste nieuwe artiest in 2021. Maandag liet ze in een verklaring weten: „Sinds ik wreed werd neergeschoten door de beklaagde, heb ik geen enkele dag meer vrede ervaren. Langzaam maar zeker genees ik en kom ik terug, maar ik zal nooit meer dezelfde zijn.”