Phil Collins: ’Mijn voet is naar de klote’

Collins gaf zelf aan het begin van het optreden een verklaring voor zijn statische positie. „Mijn voet is naar de klote”, las hij in vloeiend Nederlands van een blaadje. Het publiek beantwoordde zijn uitspraak met gelach en applaus, zo is op sociale media te zien.

Voorafgaand aan het concert was het wat onrustig in het Goffertpark. Duizenden bezoekers kregen een #NLAlert vanwege een grote brand op een metaalrecyclingsterrein in de buurt. De melding werd verstuurd vanwege de rookoverlast die de brand veroorzaakte. Maar de overlast reikt niet tot het Goffertpark, meldde de Veiligheidsdienst op Twitter.

Collins deed Nederland aan in het kader van zijn Still Not Dead Yet-Tour. Het was de eerste maal in veertien jaar dat de zanger op een Nederlands podium stond.