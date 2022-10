Ellen DeGeneres start YouTube-show

Ze is nog maar net gestopt met haar eigen talkshow, maar Ellen DeGeneres heeft alweer een nieuw programma bedacht. In de YouTube-show About Time For Yourself… with Ellen neemt de talkshowpresentatrice haar kijkers mee in de hobby’s van een ’gepensioneerde’.