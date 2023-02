Voormalig K-popster Seungri na anderhalf jaar weer op vrije voeten

De artiest raakte in 2019 in opspraak vanwege zijn betrokkenheid bij het zogeheten Burning Sun-schandaal, naar de naam van zijn nachtclub. In 2021 werd hij veroordeeld voor gokken en het ronselen van prostituees voor buitenlandse zakenmannen.

Seungri zou de prostituees hebben ingezet in de hoop dat de zakenmannen meer zouden investeren in zijn nachtclub. Een deel van het geld gebruikte hij vervolgens om te gokken, voornamelijk in Las Vegas. Gokken is verboden voor Zuid-Koreaanse burgers, ook als zij in het buitenland zijn.

Seungri werd aanvankelijk beroemd werd als lid van de succesvolle band Big Bang. In 2019 verliet hij de groep nadat hij betrokken raakte bij het schandaal.