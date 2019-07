Sterren steunen presidentskandidaat Kamala Harris

Harris, senator in Californië, woonde een fondsenwerving bij die Braun speciaal voor haar had georganiseerd. Het feestje vond plaats in zijn eigen huis in Los Angeles.

Er waren een aantal grote namen uit de muziekindustrie aanwezig, zoals Ariana Grande, Katy Perry en Demi Lovato.

Briljante vriendin

Braun zette foto’s online van hemzelf met Harris, met de tekst: „Een geweldige avond waarin we onze briljante vriendin steunen... Presidentskandidaat voor de Verenigde Staten Kamala Harris.”

Taylor Swift was uiteraard niet van de partij, vanwege haar vete met Scooter Braun. Hij kocht een platenlabel en werd daarmee eigenaar van bijna al haar muziek. Volgens Swift is de manager haar al jarenlang aan het treiteren.

De fondsenwerving viel dan ook slecht bij veel fans van Taylor Swift. Sommige ’Swifties’ hebben al gezegd niet op Kamala Harris te zullen stemmen bij de voorverkiezingen.