’Buren mogen Meghan en Harry niet aanspreken’

In deze instructies wordt duidelijk gemaakt dat zij Meghan of Harry niet mogen aanspreken wanneer zij ze toevallig tegenkomen, de honden van het stel mogen aaien, ongeacht of deze honden spontaan op hen afkomen. Vragen over Archie zijn niet toegestaan en ook wordt hen verboden om vriendelijke diensten aan te bieden, zoals het uitlaten van de hond of op Archie passen. Dit meldt the Sun.

Andere zaken, zoals hun bekende buren groeten met ’goedemorgen’ of brieven ingooien, worden niet getolereerd. Wat voor sancties op het overtreden van deze regels volgen, is niet bekend.

„Het is absurd. We hebben nog nooit zoiets meegemaakt. Iedereen die er woont werkt voor de royals en weten hoe ze zich respectvol moeten gedragen”, aldus een van de bewoners uit de buurt. „Zelfs voor omgang met de koningin hebben we van dit soort regels nog nooit gehoord. Ze is altijd erg vriendelijk wanneer je haar begroet.”

Op en rondom het Windsor wonen zo’n 400 mensen, waaronder de rechterhand van koningin Elizabeth, Angela Kelly en prins Charles’ voormalige nanny.

Prins Harry en Meghan staan bekend om hun behoefte aan privacy. Zo hebben ze niet openbaar gemaakt wie de peetouders zijn van hun pasgeboren zoontje Archie, en willen ze ook niet vertellen hoe hun nieuwe hond heet.