Radiopresentatrice Lara Rense voelt zich vrouwelijk en mannelijk

„Het is er altijd samen geweest. Tegelijk”, zegt Lara. „Toen ik opgroeide was dat natuurlijk ingewikkeld. Toen ik een jaar of tien was, werd ik bij een wegrestaurant bij de meisjestoiletten geweigerd en naar de jongens-wc gestuurd. Ik had toen al periodes dat ik me heel jongensachtig kleedde. Nee, ik vond die reactie niet erg, ik snapte het wel. Ik roep verwarring op.”

Als kind merkte ze dal al een dubbel gevoel, vertelt ze met een voorbeeld van hoe ze als klein meisje met een groep jongens steentjes naar het raam van een knap meisje uit de klas stond te gooien. „Ook ik wilde haar aandacht trekken. Ik voelde me thuis in de groep, terwijl die jongens op een gegeven moment riepen: ‘Hé, wat doe jij hier eigenlijk, je bent een meisje!’ Dat soort reacties heeft me ervan bewust gemaakt: wat voor mij vanzelfsprekend is, hoeft dat voor een ander niet te zijn.”

Geen brede heupen

Vanwege de reacties van anderen zette Lara zich meer als vrouw neer, maar daar is ze de laatste jaren op teruggekomen. „Ik vind het juist heel mooi dat het in me zit”, aldus Lara, momenteel de stem van het programma Nieuws & Co. „Het biedt mij ruimte. Tussen jongen en meisje zit heel veel ruimte, snap je? Net als tussen nee en ja. De tussenliggende schakeringen pak ik ook mee.”

„Ik denk dat mensen me altijd al als een jongensachtige vrouw hebben gepercipieerd. Mede doordat ik altijd aan een soort gender-hacking heb gedaan”, gaat Lara verder. „Door veel te sporten werkte ik aan een niet al te vrouwelijk lichaam: niet te brede heupen, maar wel stevige schouders.” Een operatie om haar lichaam te veranderen ziet ze niet zitten. „Nee, ik ben blij met mijn lijf en met wat het allemaal kan. Ik hou ook van de vrouwelijke kant.”