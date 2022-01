Premium Het beste van De Telegraaf

’De dood is echt van iedereen’ Eva Line de Boer maakt jeugdvoorstelling ’Oma is een avatar’

Door Esther Kleuver

Paul R. Kooij tijdens de repetities. Hij speelt de opa van Amani , die zich bevrijd voelt na de dood van zijn vrouw. Ⓒ Foto Bas de Brouwer

Eva Line de Boer was diep onder de indruk van een filmpje waarin een Zuid-Koreaanse vrouw door een VR-bril haar overleden dochtertje virtueel terugziet in een park. Het inspireerde haar tot het maken van de jeugdtheatervoorstelling Oma is een avatar voor HNTjong.