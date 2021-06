De Druiventros: Dan maar de fik in dit hoofdpijndossier?

Ⓒ Screenshot RTL 4

In De Druiventros: d’r op of d’r onder mogen de gasten gaan stemmen welk restaurantconcept de boel uit het slop moet trekken. Maar na zes afleveringen is het nog steeds een avontuur van Titanic-achtige proporties: met de ijsberg in zicht blijft het orkest doorspelen. „Wat ze precies aan het doen zijn, is mij een raadsel”, verzucht reddingsboei Julius Jaspers dan ook over al die kapiteins op het schip.