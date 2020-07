Worstelen met een traumatisch verleden

Wilson speelt Alice Bell, een schichtige jonge vrouw die na de dood van haar vader terugkeert naar haar geboortedorp in Yorkshire. Ze wil zijn verwaarloosde schapenboerderij overnemen, die nu in handen is van haar driftige broer Joe (Mark Stanley). Meteen wil Alice orde op zaken stellen, maar Joe – die jarenlang voor hun zieke vader heeft gezorgd – zit niet te wachten op de bemoeizucht van zijn zus. Al gauw lopen hun onderlinge spanningen tot een kookpunt op.

Vervolgens ontrolt zich een rauw plattelandsdrama rond een familieschandaal uit het verleden. Want waarom durft Alice nauwelijks voet te zetten in haar ouderlijke boerderij? In flashbacks zien we haar als jong meisje bibberend op d’r bedje zitten, terwijl ze onder de slaapkamerdeur de schaduw van haar vader ziet naderen. Wie het oeuvre van regisseuse Clio Barnard kent, weet wat dit betekent. Net als haar vorige films The arbor en The selfish giant gaat ook Dark river over kindermisbruik en incest.

Jammer genoeg is haar derde drama een wat kille, afstandelijke en ook trage studie van een ontspoorde familiedynamiek geworden. De enigen die Barnard wel overtuigend in hun kracht weet te zetten, zijn de ijzersterke Wilson, Stanley en het ruige, desolate platteland van Yorkshire.

✭✭✭