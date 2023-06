Chrissy Teigen en John Legend krijgen zoon met hulp draagmoeder

Wren is op 19 juni geboren. „Ik was getuige van de bevalling van de mooiste vrouw, mijn vriendin, onze draagmoeder”, schrijft het 37-jarige model. „We willen je bedanken voor dit ongelooflijke geschenk dat je ons hebt gegeven, Alexandra”, voegt Teigen daar aan toe. De tweede naam van het kindje is Alexander en verwijst naar draagmoeder Alexandra. „Hij is voor altijd met jou verbonden.”

Vijf maanden geleden werden Teigen en Legend voor de derde keer ouders. Op 13 januari werd hun dochtertje Esti geboren. Terwijl Teigen zelf via een IVF-traject zwanger was geworden, raakte draagmoeder Alexandra ook zwanger. Voor Teigen was het altijd „een droom om vier kinderen te hebben”, schrijft ze. Het model en haar partner hadden toen al dochter Luna (7) en zoon Miles (5), die ook met behulp van IVF ter wereld kwamen.

Eind 2020 verloren Teigen en Legend een ongeboren kindje na een zwangerschap van twintig weken.