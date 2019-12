Do The Right Thing-acteur Danny Aiello (86) overleden

„De wereld is een van de beste acteurs kwijt die daarnaast ook nog een geweldig mens was”, aldus de agent. Aiello, die 86 jaar werd, laat zijn echtgenote en vier kinderen achter.

De acteur scoorde zijn eerste kleine filmrol in de jaren 70 naast Robert De Niro in Bang The Drum Slowly. Kort daarna was hij te zien als Tony Rosato in The Godfather: Part II. In totaal deed Aiello meer dan honderd acteerklussen. Hij was nog steeds actief als acteur. Zijn laatste film The Italy Boys moet volgend jaar verschijnen.