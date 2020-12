Matthew Perry brengt Friends-kleding uit voor goede doel

Op Instagram deelde de acteur een foto waarop hij in één van de shirts poseert. Op het kledingstuk staat de tekst: „Could this be any more of a T-shirt?.” Erboven zijn drie getekende versies van een dansende Chandler gedrukt. Later deelde Matthew nog twee posts waarin zijn kersverse verloofde Molly Hurwitz een ander shirt en een pet uit de collectie draagt.

Afgelopen maand liet Matthew via sociale media weten dat er eindelijk een nieuwe datum is geprikt voor de opnames van de langverwachte hereniging met zijn Friends-collega’s. „De reünie van Friends wordt verplaatst naar begin maart”, schreef de 51-jarige acteur toen op Twitter. „Het lijkt erop dat we een druk jaar voor de boeg hebben. En daar hou ik van!”

Eigenlijk zouden Matthew, David Schwimmer, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc en Lisa Kudrow afgelopen mei al te zien zijn geweest in een Friends-special voor de lancering van streamingdienst HBO Max. Die opnames, en latere in augustus, werden vanwege het coronavirus afgelast.