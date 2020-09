’Kim maakt alsnog plannen om van Kanye scheiden’

Het huwelijk tussen de realityster en de aspirant-president verkeerde de laatste maanden al vaker in zwaar weer. In juli hield rapper Kanye voor zijn gooi naar het presidentschap een speech waarin hij vertelde dat Kim en hij abortus hadden overwogen voor de geboorte van hun oudste dochtertje North. De dagen na de speech stuurde hij tweets de wereld in, waarin hij onder andere schreef dat hij al een jaar lang probeert te scheiden van zijn vrouw. Hij verwijderde de tweets vrijwel direct.

Kim drong publiekelijk aan om empathie en medeleven aan Kanye te tonen, omdat hij last heeft van een bipolaire stoornis, maar zou wel gesprekken hebben gevoerd met een advocaat over een eventuele scheiding. In augustus besloot het koppel echter aan hun huwelijk te werken tijdens een vakantie op de Dominicaanse Republiek en er samen voor te gaan.

Ondanks dat ze steeds weer aangaf te willen blijven vechten voor haar huwelijk zou de rek er nu echt uit. Volgens een bron wacht ze enkel met het aanvragen van de scheiding tot Kanye’s meest recente bipolaire episode voorbij is.

Het koppel is zes jaar getrouwd en heeft vier kinderen: dochtertjes North en Chicago van 7 en 2, zoons Saint en Psalm van 4 en 1 jaar oud.