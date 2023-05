Anna Drijver (39) draagt gehoortoestel: ’Dat is iets voor opa’s, dacht ik’

Op Instagram doet Drijver (39) uit de doeken dat ze kampt met mild gehoorverlies. Om dit op te vangen draagt ze sinds enige tijd in beide oren hoortoestellen.

Volgens de actrice valt de schade mee. „Ik blijk alles iets zachter te horen. Je zou het kunnen vergelijken met naar de opticien gaan en horen dat je -1 hebt en een bril moet. Maar brillen zie je overal en hoortoestellen nog niet.”

Bekijk ook: Netflix schrapt serie met Elise Schaap en Anna Drijver

Toch moest ook zij even slikken toen ze het hooradvies kreeg. ’Excuse me dat is voor opa’s’ dacht ik.” Inmiddels denkt ze daar heel anders over. „Er zijn superveel mensen, ook kinderen en jongeren, die ze hebben. Al jaren. Dus die weten er veel meer van dan ik.”