Atlantique: sociodrama wordt spookachtige film

De jonge hoofdpersoon in Atlantique moet haar verdriet voor zich houden, want over tien dagen wordt ze uitgehuwelijkt aan de steenrijke Omar. Ada is het slachtoffer van klasseverschillen en vrouwenonderdrukking, net als haar vriendinnen uit de buurt. Een heldere premisse, zo lijkt het. Maar dan slaat regisseur Mati Diop opeens een hele nieuwe weg in.

Nadat Ada’s bruidsbed door een onbekende in brand is gestoken, wordt ze op het matje geroepen door een jonge rechercheur. Souleiman blijkt hoofdverdachte te zijn. Is hij echt terug? Welke mysterieuze ziekte heeft de rechercheur plotseling onder de leden? En door wie of wat worden de vrouwen in Dakar ’s nachts bezeten?

Atlantique verandert in een dromerige, soms spookachtige film die zich grotendeels in het holst van de nacht afspeelt. Melkwitte ogen lichten op in het donker, samen met neonkleuren en groene lasers die op het ritme van brekende golven lijken te bewegen.

Diop toont een sterk gevoel voor sfeer, die met name op een groot scherm goed tot z’n recht komt. Op het Filmfestival van Cannes won ze er de juryprijs mee. Niet geheel onterecht, hoewel de emotionele impact van haar liefdesdrama net te veel wegzakt onder een dikke laag geheimzinnigheid.

✭✭✭✩ (3,5)