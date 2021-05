A$AP Rocky: Rihanna is de liefde van mijn leven

„Het is allemaal zoveel leuker als je weet dat iemand de ware is. Ik geloof erin dat je gewoon voelt en weet wanneer dat is zo. Zij is het helemaal voor mij”, aldus Rocky.

De rapper blikt terug op de afgelopen kerst, toen hij met de zangeres meeging naar haar familie in Barbados. „Dat voelde gewoon als thuiskomen, ook omdat mijn familie daar roots heeft liggen. Het was heel bijzonder en nostalgisch om mee te maken. Hoewel het in het buitenland was leek het toch heel vertrouwd allemaal.”

Op de vraag of het paar al denkt aan het krijgen van kinderen, antwoordt hij: „Als dat voor mij in de sterren geschreven staat, absoluut. Ik denk dat ik een hele goede, aanwezige en leuke vader zal zijn. Het vaderschap lijkt me geweldig.”