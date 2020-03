Nederlandse artiesten in de knel door coronavirus

Zo laat Tim Knol op Twitter weten dat hij alle shows van zijn theatertour moest cancelen. „Ik zou tot einde van de maand spelen. 10 shows die gecanceld zijn. Financieel voor mij echt heel, heel erg vervelend en ingewikkeld. Niks aan te doen. Voorwaarts.”

Ook Jan Rot meldt dat hij deze maand geen inkomen heeft. Bij hem zijn eveneens 10 optredens afgezegd. Wanneer TPO-man Bas Paternotte hem erop wijst dat hij zijn schaapjes vast al op het droge heeft, en het geld wat hém betreft liever naar hulpverleners en mensen uit de zorg gaat dan naar de culturele sector, reageert Rot fel. Hij heeft zijn schaapjes niet op het droge en het een hoeft het andere niet uit te sluiten. „Artiesten, producenten en theaters zijn hier niet tegen verzekerd en lagen al aan het gas.” Hij noemt de uitdrukking ’LOL’ die Paternotte gebruikte in reactie op het voorstel van GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver om steun voor de culturele sector ’misselijkmakend’.

Singer-songwriter Tim Akkerman ziet het aan met enige zelfspot: „Heb ik eindelijk meer dan 100 bezoekers in de zaal, wordt alles gecanceld...”

Claudia de Breij, die ook een optreden afzegde, houdt de stemming donderdag eveneens luchtig. „Normaal heb ik over een paar minuten aanvang voor de voorstelling en begin ik te zingen. Thans lig ik in bad. Ik voel me mijn ouders die over de oliecrisis vertellen. Rolschaatsen op de snelweg, jongens!”