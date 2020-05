Spotlights op songfestivaldeelnemers in Europe Shine a Light

Jeangu Macrooy, de Nederlandse inzending voor het Songfestival. Ⓒ ANP

De 41 deelnemers van het geannuleerde Eurovisiesongfestival staan zaterdagavond, op de dag dat de grote finale plaats had moeten vinden, toch in de schijnwerpers. Dat gebeurt in het alternatieve programma Eurovision: Europe Shine a Light, dat voor heel Europa live vanuit Hilversum wordt gemaakt.