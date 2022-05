Winnaar van eigen festival Qmusic bekend: Thijs Festival

Sterren

S10 stoot Harry Styles van nummer 1 in Single Top 100

S10 heeft in de week na het Eurovisie Songfestival de koppositie in de Single Top 100 bereikt. Met haar single De Diepte, waarmee ze afgelopen zaterdagavond elfde werd in de finale van het songfestival, heeft ze na zeven weken Harry Styles met zijn As It Was van de troon gestoten.