Mel Gibson hoeft toch niet te getuigen in misbruikzaak Weinstein

Het vermeende slachtoffer zou Gibson hebben verteld dat Weinstein haar in 2010 had aangerand nadat zij hem een massage had gegeven in zijn hotelkamer. Waarom Gibson toch niet hoeft te getuigen voor de rechter in Los Angeles is niet bekend.

In oktober begon er een nieuwe zaak tegen Weinstein, die in 2020 in New York al werd veroordeeld tot 23 jaar cel wegens aanranding en verkrachting. Er zijn elf nieuwe aanklachten, zoals gewelddadige verkrachting en gedwongen orale seks met vrouwen. Als de jury hem schuldig acht, kan Weinstein worden veroordeeld tot ruim honderd jaar extra achter de tralies. Hij zegt onschuldig te zijn.