Matthew McConaughey werd afgewezen voor rol van Hulk

Wanneer de presentator McConaughey vraagt of hij ooit de rol van de groene held heeft mogen spelen, reageert hij ontkennend. „Maar ik wilde het wel”, voegt hij daaraan toe. McConaughey krijgt vervolgens gevraagd of hij zichzelf heeft aangeboden. „Jup, maar ze zeiden: ’nee, bedankt’.”

De tv-serie The Incredible Hulk was in de jaren 70 enorm populair, en dus ook bij McConaughey. In 2008 werd de film door Marvel opnieuw gemaakt met Edward Norton in de hoofdrol. In de daaropvolgende films nam Mark Ruffalo die rol over.