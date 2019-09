Dochter Linda Wagenmakers aangereden door PostNLbus

Ook is ze van plan om aangifte te doen, meldt Omroep Gelderland, die sprak met de musicalactrice en zangeres. „Hij heeft geen telefoonnummer, verzekering of kenteken achter gelaten. Niks. Ze was in shock en hij heeft haar zo laten staan. Ze zit met nu met hoofdpijn en blauwe plekken op armen en benen thuis.”

PostNL heeft haar zelf geadviseerd aangifte te doen, laat het bedrijf aan de omroep weten. „Wij zijn van plan om een bloemetje en attentie te sturen naar het slachtoffer en haar ouders.” Ze ook een onderzoek gestart. „Het is vlak bij een gebouw van PostNL gebeurd en op die weg rijden veel wagens van PostNL. Maar we zetten de zoektocht naar de chauffeur door.”