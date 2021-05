Zo gaat Gwyneth Paltrow ’compleet van het padje’

Want wat blijkt: wat de voormalige Hollywoodster ’extreem’ noemt, blijkt te bestaan uit elke avond een cocktail en het eten van pasta en brood. „Ik dronk alcohol tijdens de quarantaine. Ik dronk zeven avonden per week en maakte pasta en at brood. Ik ging compleet van het padje af. Ik bedoel: wie drinkt er nu zeven avonden per week meerdere drankjes? Dat is echt niet gezond!”

Ze vertelt ook nog dat het om haar eigengemaakte drankje gaat, omdat ze gek op whisky is. „Het is geweldige whisky van quinoa, uit Tennessee, met ahornsiroop en citroensap. Hemels! Hier dronk ik er dus elke avond twee van.” Ze heeft het drankje overigens vernoemd naar haar grootvader: Buster Paltrow.

Overigens mag Gwyneth Paltrow haar niet al te succesvolle Netflix-show The Goop Lab gewoon doorzetten in een tweede seizoen. Het eerste seizoen was vanaf eind januari te zien. Een insider weet te vertellen dat het vervolg er ’op het nippertje is gekomen’.