Film Instinct van Halina Reijn gaat naar festival van Toronto

De film, met in de hoofdrollen Carice van Houten en Marwan Kenzari, beleefde maandag de wereldpremière op het International Film Festival van Locarno. Eerder werd al bekend gemaakt dat Instinct tevens de openingsfilm van het Nederlands Film Festival is.

De thriller vertelt over een ervaren psychologe in een tbs-kliniek (Van Houten) die geobsedeerd raakt met een zedendelinquent (Kenzari). Distributeur September Film brengt Instinct op 3 oktober uit in de Nederlandse bioscopen.