Nieuwe interviews Tanja Nijmeijer laten kijker eigen conclusies trekken

Wat: documentaire

Regie: Marcel Mettelsiefen

Nadat de Duitse cineast middels oude journaalbeelden en krantenarchieven eerst het conflict duidt, komt Nijmeijer zelf aan het woord. In drie nieuwe interviews – in het Nederlands, Engels en Spaans – vertelt ze over haar stellige motivaties. „Ik was geschokt door de sociale ongelijkheid in Colombia. En had begrip voor de bewapende boeren die een betere levensstandaard wensten.”

Er volgen meer pratende hoofden, bijvoorbeeld dat van Jineth Bedoya Lima: de journaliste die in 2007 de gevonden dagboeken van Tanja in krant El Tiempo publiceerde. Op het witte doek laat Mettelsiefen uitgeschreven passages verschijnen waarin Nijmeijer ook haar twijfels en frustraties over de FARC uitspreekt. Aan universiteitsvriendin Janneke Stuulen schrijft ze: „Onze bevelhebbers zijn hypocriet en gecorrumpeerd. Wat als wij straks de macht hebben? Rijden de vrouwen van de commandanten dan in een Ferrari, met siliconentieten en kaviaar?”

Het zijn de spannendste en meest oprechte momenten in de genuanceerde, maar verder nogal vlakke en weinig nieuwswaardige documentaire waarin Mettelsiefen het nalaat echt kritische vragen te stellen. Zo laat hij de kijker zijn eigen conclusies trekken. Eén ding is wel duidelijk: Tanja Nijmeijer - die na het vredesakkoord van 2016 nog steeds in Colombia woont - zou dolgraag weer eens naar huis willen. Maar nadat zij tolkte bij de ondervraging van drie Amerikaanse gevangenen en zo op de opsporingslijst van Interpol belandde, is dat een utopie.

✭✭✭ (3 uit 5)