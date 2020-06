Van Kooten terug in theater: Ontroerend moment

René van Kooten: „Ik kijk toch liever mijn collega’s in de ogen tijdens het repeteren.” Ⓒ Foto Amaury Miller

Voor het eerst sinds maanden mocht René van Kooten weer in het echt repeteren voor de voorstelling En de laatste doet het licht uit. Voor de acteur een opluchting en toch ook emotioneel moment. „William Spaaij heeft een heel treffende monoloog in het stuk, dat raakt me. Het vat samen waar we allemaal doorheen gaan.”