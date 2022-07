Makers Stranger Things onthullen plannen voor toneelstuk

Voor het toneelstuk zijn Sonia Friedman en Stephen Daldry aangetrokken als producenten. Daldry zal het project ook regisseren.

In een verklaring worden ook plannen onthuld voor een bewerking van het boek The Talisman van Stephen King en Peter Straub. De Duffer-broers zullen ook gaan werken aan een nieuwe live-actionversie van de bekende Japanse animeserie Death Note. Het is niet de eerste keer dat Netflix zich waagt aan een bewerking van Death Note. In 2017 kwam al een live-actionfilm uit op de streamingdienst, die niet goed werd ontvangen.

Eerder werd al bekend dat de Duffers werken aan een spin-off van Stranger Things. In een interview met vakblad Variety verklapten de broers onlangs nog niets over de serie, behalve dat het heel anders zal worden dan de originele serie.