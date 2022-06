Premium Het beste van De Telegraaf

Nieuw boek schetst inktzwart beeld van laatste dagen wereldster ’George Michael betaalde porno-acteur voor seks en drugs’

George Michael werd een wereldster, maar dat ging hem al gauw tegenstaan. Ⓒ Getty Images

Een nieuwe documentaire én een nieuw boek: hoewel Wham!-zanger George Michael straks met kerst alweer zes jaar geleden is overleden, raakt men niet uitgepraat over zijn leven en sterven. Hoewel een hartstilstand als officiële doodsoorzaak werd gegeven, werd er volop gespeculeerd over het drugsgebruik van de wereldster. Muziekbiograaf James Gavin beschrijft nu details die een nog onthutsender beeld schetsen van hoe diep de zanger gezonken was.