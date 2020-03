Coronavirus: streep door AFI Life Achievement Award Gala

Bob Gazzale, topman van de AFI, liet in een verklaring weten dat de beslissing om het gala uit te stellen genomen is om deelnemende artiesten en het publiek niet onnodig bloot te stellen aan gezondheidsrisico’s.

De AFI Life Achievement Award werd voor het eerst in 1973 uitgereikt. De prijs gaat ieder jaar naar iemand die van grote betekenis is geweest voor de filmindustrie. Regisseur John Ford was de eerste winnaar. Vorig jaar ging de award naar acteur Denzel Washington.