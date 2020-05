Nieuwslezer Henk Blok gaat sfeer binnen 538-team missen

Afgelopen zomervakantie merkte Henk dat de ziekte hem zwaar viel. „Ik was met mijn vrouw en dochter op vakantie. Zij wilden dan bijvoorbeeld een heuvel op lopen. Dan moest ik op een terrasje wachten, omdat mijn lichaam dat niet trok. Dan voel je je ook zo lullig. Ik wil ook dingen zien en meemaken”, vertelt de 52-jarige nieuwslezer aan BuzzE.

De artsen weten weinig over het verloop van sarcoïdose, een ziekte waarbij ontstekingen ontstaan in organen en weefsels. „Wellicht ga ik me beter voelen als ik niet elke dag om half vijf op moet, maar het blijft een soort experiment”, vertelt Henk.

Plannen

Echte plannen heeft hij nog niet. „We zouden in juli naar IJsland gaan, maar ja, dat gaat nu waarschijnlijk niet door vanwege het coronavirus.” Verder wil hij vooral meer tijd met zijn vrouw en dochter doorbrengen, kleine uitstapjes met ze maken.

Vooral de sfeer in het team van de 538 Ochtendshow met Frank Dane gaat de nieuwslezer erg missen. „Je komt binnen en het is gelijk lachen. We zijn nu anderhalf jaar bezig met deze nieuwe show en dat moet ik nu loslaten. Dat vond ik een moeilijk besluit.”

Henk wordt opgevolgd door BNR-presentator Roelof Hemmen. „Hij is heel ervaren, dus tips heeft hij niet nodig. Het enige wat ik zou willen zeggen is: blijf vooral genieten, dat is 90 procent van het werk. Dan straal je dat ook uit op de radio.”