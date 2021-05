Opnieuw indringers op terrein prins Andrew

Het stel liep een tijdje over het terrein voordat iemand dat opmerkte en de politie belde. Na hun arrestatie zouden ze op borgtocht zijn vrijgelaten.

Andrew was volgens The Sun op dat moment thuis. De koningin, die in het nabijgelegen Windsor Castle woont, niet. Op de plek waar de twee het terrein op kwamen, laat Elizabeth geregeld haar honden uit en rijdt ze paard.

De politiebescherming van Andrew is vorig jaar teruggeschroefd omdat hij zijn koninklijke taken neerlegde vanwege zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. De hertog van York woont in de Royal Lodge samen met zijn ex-vrouw Sarah Ferguson. Half april lukte het een 44-jarige vrouw ook al om de woning van de hertog van York binnen te dringen.