'Arnie' terug in GTST?

"De mogelijkheid is er om ooit terug te komen en ik zeg nooit nooit", vertelde Oerlemans woensdag aan RTL. GTST viert deze week het 25-jarig bestaan van de soap.

Oerlemans, inmiddels een succesvol tv-producent, wilde lang niet weten van een terugkeer in GTST. "Dit is heel bijzonder", reageerde Jette van der Meij, die nog steeds Oerlemans' soapmoeder Laura speelt. "Dit had hij tien jaar geleden niet gezegd."

Oerlemans speelde van 1990 tot 1996 in GTST. "Volgens mij zit ik in aflevering een, seizoen een, scène een", blikt Oerlemans, die als negentienjarige zijn acteerdebuut maakte in de soap, terug. "Het was een ervaring om nooit te vergeten, het was fantastisch." De feestjes waren volgens de tv-producent het leukst. "Het gebeurde wel eens dat ik met een slokje te veel op in een bed van De Rozeboom ging liggen. Dan werd ik wakker en waren ze de sets aan het opbouwen."

Toen Oerlemans een paar maanden geleden in Nederland was, bezocht hij de set van GTST. "Dat was zo leuk om te zien en maakte veel bij me los." Voordat Arnie terug kan keren in Meerdijk, moet er wel heel wat gebeuren. "Arnie heeft een vliegtuigongeluk gehad in Zuid-Amerika als ik het me goed herinner", vertelde Oerlemans. "Maar ik weet dat mijn botten nooit zijn teruggevonden."

Erik de Vogel, 'Ludo Sanders' in de serie, verklapte vorig jaar al aan Privé TV dat Reinout na al die jaren weer in GTST te zien zal zijn.